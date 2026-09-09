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Ligue des Champions

Liverpool - Atletico : les compositions officielles

Par Jacques de Miscault
1 min.
Diego Simeone @Maxppp
Liverpool Atlético

Ce soir à 21h, Liverpool reçoit l’Atletico de Madrid pour leur premier match de Ligue des champions cette saison. Deux équipes ambitieuses : les Anglais veulent ajouter une septième étoile à leur prestigieux palmarès tandis que les Colchoneros n’ont jamais gagné la compétition, mais ont échoué deux fois au stade de la finale, à chaque fois contre le Real Madrid (2014 et 2016). Les Reds effectuent un début de saison timoré avec une victoire (0-2 à Ipswich) et deux matchs nuls (2-2 contre Nottingham et Newcastle) en championnat. Le nouvel entraîneur Andoni Iraola s’appuiera sur la même base qu’à Ispwich avec Alisson dans les cages, Van Dijk et Jacquet devant lui. Barcola est lui titulaire pour la première fois avec son nouveau club et sera associé à Wirtz et Ngumoha en soutien d’Isak.

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En face, l’Atletico reste sur une défaite cinglante à Bilbao (3-0), mais avait enchaîné trois performances encourageantes en Liga : une victoire à Séville (1-3) et contre Malaga (2-0), ainsi qu’un match nul face au dernier troisième du championnat espagnol, Villareal (2-2). Pour se relancer, Diego Simeone va relancer Julian Alvarez sur le banc depuis le début de saison à cause de ses envies de départ. Kang-In Lee sera son compère d’attaque. Barrios et Koke formeront le double pivot au milieu, tandis que Pubill et Romero formeront la charnière centrale.

Les compositions :

Liverpool

Liverpool

4-2-3-1
Officielle

Atletico

Atlético

4-4-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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