OM : Benjamin Pavard s’enflamme pour Medhi Benatia

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille en provenance de l’Inter, Benjamin Pavard est l’une des recrues estampillées Medhi Benatia. Homme d’expérience habitué aux grands clubs (Bayern Munich, Inter), le défenseur de 29 ans n’a pas manqué de rendre hommage au directeur du football de l’OM.

«J’ai trouvé un club professionnel, qui se développe depuis que Medhi est arrivé. Je trouve qu’il a fait vraiment du très, très bon boulot. Je sais qu’il ne dort pas. Il est toujours là à vouloir faire plus, faire plus. Les gens ne se rendent peut-être pas forcément compte de tout ce qu’il a fait depuis qu’il est arrivé. Et si Marseille en est là aujourd’hui, c’est en grande partie, aussi, grâce à lui, à son discours qu’il tient auprès des joueurs également. À tout ce qu’il souhaite mettre en place : la nutrition, les chefs, les kinés, le docteur, tout, tout. Je trouve que c’est un club qui se développe. Et cela se ressent sur le terrain que Marseille est en train de grandir. Après, le Marseille que j’ai (en tête), c’est la Ligue des Champions chaque année, gagner aussi des trophées. Donc step by step, et si on continue dans cette direction-là, on va faire de très belles choses», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ici Provence.