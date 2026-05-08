Real Madrid : ça tape très fort sur Florentino Pérez

Alors que la Liga est sur le point de s’achever, le Real Madrid est plongé dans une crise interne. Les tensions avec le coach, Alvaro Arbeloa, sont de plus en plus nombreuses et une bagarre entre Valverde et Tchouameni a même éclaté hier. Un nouvel incident grave qui a provoqué une ITT de 14 jours pour le milieu uruguayen. Le point d’orgue d’une saison trop souvent marqué par des remous au sein d’un vestiaire longtemps qualifié de sain. Et à Madrid, tous ces dérapages sont inacceptables pour un club historiquement décrit comme une institution inébranlable.

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Pérez pointé du doigt

Si les sanctions prises par le club à l’encontre de ses deux joueurs sont tombées, un homme cristallise tout de même tous les reproches faits aux Merengues : Florentino Pérez. Réélu président de la Casa Blanca jusqu’en 2029, l’homme d’affaires de 79 ans est plus que jamais dans le viseur des médias. Entre sa gestion du cas Mbappé, ses choix d’entraîneur contestés et son inaction dans l’altercation Tchouameni-Valverde, Pérez semble dépassé et incapable de remettre de l’ordre la maison blanche. Le journaliste Juanma Castaño a pris le temps d’analyser la situation délicate dans la capitale espagnole lors de l’émission "El Partidazo de COPE" et il n’a pas été tendre avec Pérez.

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« Il accumule beaucoup de décisions erratiques consécutives. Il était un président qui a créé un patrimoine pour l’entité au niveau des infrastructures, de l’image du club. Il a été un excellent président, puis il s’est trompé avec l’entraîneur, il s’est trompé avec l’équipe, lors du choix des transferts, il s’est trompé dans le traitement des joueurs. Il n’y a pas de capitaine, pas d’entraîneur et pas de président. Il faut changer radicalement le modèle, mais Florentino ne comprend pas d’autre modèle que celui dans lequel il commande. Je pense qu’il ne va pas changer, il ne va pas changer maintenant. Il est trop tard ». De son côté, le journaliste Raul Varela a exhorté le patron merengue à sortir de sa zone de confort au micro de Radio Marca.

Les médias réclament le départ de Florentino Pérez

«La crise de réputation du Real Madrid est déjà la plus grave de son histoire. Après avoir connu une telle hégémonie de victoires et d’admiration pour ses exploits sur le plan sportif, mais aussi dans les domaines social et économique, cela a débouché sur une gestion désastreuse de ce succès qui nous a menés là où nous en sommes aujourd’hui. Où est Florentino Pérez ? Le club reste silencieux. Il se contente de communiqués. Personne ne remet en cause ni les compétences de Florentino Pérez, ni son attachement au Real Madrid. Mais il se trouve actuellement dans une situation inédite. Choisir quel genre de Real Madrid il envisage. Avec lui à la présidence ou avec un successeur qui apporte un nouveau souffle. Avec les dirigeants qui l’ont accompagné ou avec de nouveaux noms dans l’organigramme. En définitive, être le Florentino de toujours ou le Florentino du XXIe siècle dont a besoin le meilleur club du XXe siècle».

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Enfin, toujours sur Radio Marca, Roberto Gomez a été plus loin en invitant Pérez à rendre son tablier pour le bien du club. «C’est l’heure de Florentino : il doit convoquer des élections et partir. Il devrait nommer un successeur, convoquer des élections et quitter le club par la grande porte, tant qu’il y en a encore une au Real Madrid. La situation sportive est extrêmement grave. À l’heure actuelle, le Real Madrid est une équipe dont la réputation est au plus bas à l’échelle mondiale. Je pense que c’est la plus grave crise depuis des années. C’est une situation de chaos, d’un désordre total. Les supporters du Real Madrid ont un besoin urgent d’une déclaration officielle de Florentino Pérez.» Pas sûr toutefois que Florentino Pérez ait envie de quitter le navire…