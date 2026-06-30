Le FC Barcelone présente son nouveau maillot domicile 2026-2027

Une identité forte, des couleurs connues mondialement, et pourtant, il faut réussir à innover, année après année. C’est ce qu’échine à faire Nike avec le maillot du FC Barcelone, l’un des maillots européens les plus vendus, année après année. Et l’équipementier américain n’a pas lésiné sur les changements pour ce nouveau maillot domicile.

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« Le maillot conserve les emblématiques bandes verticales blaugrana réinterprétées grâce à un dégradé de couleurs qui confère mouvement et profondeur à une esthétique fidèle à l’identité du Club, tout en utilisant une nouvelle typographie pour le flocage des noms et des numéros », peut-on lire dans le communiqué par le club catalan ce mardi soir.

Un dégradé sur toute la largeur du maillot

Présenté lors d’une performance inédite au Musée d’art contemporain de Barcelone, le maillot offre une nouvelle typographie. « Le maillot domicile du FC Barcelone pour la saison 2026-2027 inaugurera une nouvelle police d’écriture baptisée « FC Barcelone Moderniste ». Créée exclusivement par le Club, elle vise à renforcer le lien entre son identité visuelle, la ville de Barcelone et le patrimoine culturel de la Catalogne », expose le club blaugrana.

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C’est évidemment le dégradé présent sur toute la largeur du maillot qui fera jaser. Avec différentes bandes de bleu et de grenat, la nouvelle tunique a le mérite d’être originale et de trancher avec les éditions précédentes. Parmi les autres nouveautés, «le logo de la Fondation Barça figurera, dès la saison prochaine, au dos du maillot des équipes premières de football masculine et féminine dans toutes les compétitions.»