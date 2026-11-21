Les débuts de Valérien Ismaël sur le banc du Havre n’ont pas permis d’enrayer la spirale négative du club normand, battu 1-3 par Troyes pour sa première sur le banc et plongé dans une septième défaite consécutive en championnat qui le laisse lanterne rouge de Ligue 1. Si le technicien a pointé au micro de Ligue 1+ le retour de mauvaises habitudes défensives et un manque de tranchant offensif après la pause, tout en promettant un travail tactique, physique et mental, le constat est clair : l’effectif actuel peine à suivre dans la course au maintien.

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Face à cette urgence sportive, le directeur sportif Quentin Rauzier a déjà donné le ton au micro de Ligue 1+ en laissant entendre que le prochain marché hivernal pourrait être très animé pour renforcer le groupe : « Oui, le mercato peut être agité ». Une sortie qui annonce clairement la couleur en Normandie, où la direction se tient prête à frapper fort cet hiver pour apporter du sang neuf et tenter d’éviter la relégation.