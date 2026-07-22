Chelsea : Aston Villa passe à l’action pour Alejandro Garnacho

Sur le départ de Chelsea, un an seulement après son arrivée, Alejandro Garnacho va-t-il découvrir son 3e club de Premier League ? Selon les informations de The Athletic, Aston Villa est passé à l’offensive pour recruter l’international argentin (8 sélections). En effet, les Villans ont formulé une première proposition avec un prêt assorti d’une option d’achat. Pour le moment, les discussions avancent entre toutes les parties. Unai Emery a déjà validé le profil de l’Argentin.

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L’ancien joueur de Manchester United ne rentre pas dans les plans de Xabi Alonso, cette saison. Il avait été acheté 46,5 millions d’euros en provenance des Red Devils. Lors de la saison écoulée, il avait disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blues pour un total de huit buts et quatre passes décisives.