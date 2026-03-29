Colombie-France : buteur et passeur, Marcus Thuram savoure

Tous les voyants sont au vert. Trois jours après sa victoire contre le Brésil, l’équipe de France a dompté la Colombie, ce dimanche soir (1-3). Aligné à la pointe de l’attaque, Marcus Thuram a brillé avec un but et une passe décisive. Pour rappel, l’attaquant de l’Inter n’avait plus marqué chez les Bleus depuis deux ans et demi. Un soulagement pour Thuram, qui restait sur 17 apparitions d’affilée en sélection sans marquer le moindre but, son dernier remontant à un match contre Gibraltar en novembre 2023 (14-0).

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Présent au micro de TF1 après cette victoire, le buteur de 28 ans était logiquement heureux. « On a joué contre un adversaire très très agressif, on a su faire les choses et s’imposer. J’espère avoir aidé l’équipe avec un but et une passe décisive, ça fait du bien, ça aide l’équipe à gagner. Ça fait toujours du bien quand l’équipe de France gagne ».