OL : les vérités inattendues du baby Gone Khalis Merah

Khalis Merah se souviendra longtemps de l’année de ses 18 ans. En effet, le jeune homme a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027 le jour de son anniversaire, le 24 février dernier. Ensuite, il a su saisir sa chance cet été quand Paulo Fonseca a décidé de l’intégrer au groupe durant la préparation avant de lui offrir ses premières minutes au plus haut niveau. Dans la foulée, le natif de Meyzieu a obtenu une nouvelle prolongation jusqu’en juin 2029. Une belle récompense pour un talent made in OL. Cette saison, sa première au haut niveau, il totalise déjà 18 apparitions toutes compétitions confondues (921 minutes jouées), dont 12 dans la peau d’un titulaire.

Il faut noter qu’il a connu un petit passage creux, en restant sur le banc sans entrer en jeu entre début octobre et début novembre. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, Merah n’a pas encore trouvé le chemin des filets. En revanche, il a délivré 1 assist. C’était le 27 novembre dernier face au Maccabi Tel-Aviv en C3. Prêt à repartir de l’avant en 2026, le milieu a participé à sa première conférence de presse ce vendredi. Un exercice peu évident pour un jeune de son âge. Mais il s’en est plutôt bien sorti. Il a ainsi profité des micros tendus pour évoquer sa progression. «Je remercie énormément le coach pour la confiance qu’il m’accorde. C’est ma première saison en professionnel et j’en suis très content. Plus les jours passent, plus j’apprends tactiquement.»

Des premiers pas inespérés en L1

Merah a ajouté :«être entouré de grands joueurs m’apporte énormément. Ma progression se passe bien et j’espère que cela va continuer ainsi. Là où je progresse le plus, c’est sur l’aspect tactique : il y a un véritable gouffre entre le monde amateur et le monde professionnel. Je remercie le staff, car j’apprends chaque jour. Je joue au poste où le coach souhaite me faire évoluer. J’aime être au cœur du jeu. J’ai beaucoup appris sur le placement, aussi bien défensif qu’offensif, et sur la manière de poser des problèmes à l’équipe adverse. Je suis en train de franchir un cap grâce au fait d’être entouré de grands joueurs et au travail avec le coach. Je ne m’attendais pas à jouer autant, je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas avoir autant de minutes. Chaque minute jouée, je la donne à fond afin de continuer à gagner la confiance du coach.»

Il est aussi aidé par ses aînés, dont un certain Corentin Tolisso avec lequel il a un lien déjà très fort. «Il m’a beaucoup aidé. Depuis le début de mon intégration avec les professionnels, il m’a donné de nombreux conseils et m’a énormément encouragé. J’ai traversé un petit passage à vide et il a toujours été là pour moi. C’est un grand joueur. J’apprends énormément de sa mentalité et de son travail au quotidien. C’est une vraie fierté de pouvoir jouer à ses côtés. Il m’a aussi beaucoup conseillé sur l’appréhension des matches. Quand on débute chez les professionnels, il y a forcément de l’appréhension. Grâce à lui, j’ai abordé mes matches plus sereinement, aussi bien sur le terrain que mentalement.» Mais son capitaine n’est pas le seul à l’épauler.

Un Gone bien entouré

«Tout le monde s’entend très bien, il n’y a pas de clans. C’est aussi pour ça qu’on en est là aujourd’hui : c’est notre force. Chacun est là pour soutenir l’autre et tout le monde se bat pour l’équipe. On travaille sérieusement, tout en gardant une bonne ambiance et en rigolant ensemble.» Son entourage est aussi là pour veiller sur lui. «Avoir un papa dans le football m’a beaucoup aidé. Il m’a toujours accompagné, m’emmenait aux entraînements même quand il faisait froid. Pour moi, tout ça était nouveau et difficile à gérer au début, notamment la notoriété qui est arrivée assez vite. Il y a eu ce « buzz » cet été qui m’a permis d’arriver ici. Je sais que tout peut s’arrêter très vite, donc il faut rester humble et chercher à être meilleur chaque jour."»

Merah a avoué d’ailleurs ne pas réaliser ce qui lui arrive. «Je n’en suis pas encore vraiment conscient. J’ai grandi à un kilomètre d’ici, je voyais le stade depuis chez moi. Je l’ai vu se construire, et pouvoir y jouer dix ans plus tard est une immense fierté, surtout avec de merveilleux coéquipiers. Je ne réalise pas encore totalement, mais j’en suis très fier. Je n’ai pas vraiment connu Gerland, j’y suis allé quelques fois, mais avec ce stade, j’ai un rapport particulier. J’aime l’OL et j’ai un lien spécial avec cette enceinte. Fouler cette pelouse est une immense fierté.» Il compte bien poursuivre sur sa belle lancée et apporter ses qualités aux Gones.

Il a déjà changé

«J’aime courir. Je ne suis ni le plus grand, ni le plus costaud, donc je dois compenser autrement. Je pense que c’est important d’avoir des joueurs athlétiques dans une équipe. Je regarde plusieurs fois mes matches dès que je rentre, chaque action en détail, c’est important de voir les points sur lesquels on peut s’améliorer. Je demande beaucoup de conseils, c’est important d’être critique envers soi-même pour pouvoir progresser.» Khalis Merah ne veut surtout pas être une étoile filante au sein du championnat de France, qu’il découvre jour après jour. «Avec ce qui s’est passé à Rennes, j’ai beaucoup appris. Coco m’a énormément conseillé. J’ai compris qu’en Ligue 1, il faut avoir un certain vice, une vraie expérience pour gérer les situations sur le terrain».

Merah conclut : «cela ne change pas grand-chose dans mon quotidien : je suis resté le même. Il ne faut pas se prendre pour quelqu’un que l’on n’est pas. Je vis encore chez mes parents, rien n’a changé, et c’est très important pour moi de rester humble et fidèle à mes valeurs. Concernant mon positionnement sur le terrain, je n’avais jamais joué aussi haut. C’est un rôle d’électron libre, dans un système sans véritable numéro 9, afin d’aider les ailiers. Ce poste m’a beaucoup apporté : j’ai appris à gérer les contacts et la densité propre à la Ligue 1, et j’en tire beaucoup d’enseignements.» Après avoir appris des leçons, Khalis Merah espère bien répéter ses gammes dimanche soir face à Brest.