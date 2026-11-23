Le Bayern Munich est confronté à un énorme coup dur avec la blessure de Harry Kane. L’attaquant anglais s’est sérieusement blessé à la cheville gauche lors de la rencontre face à Cologne (1-1), vendredi soir, en Bundesliga. Touché après un contact avec Joël Schmied, le buteur de 33 ans avait été contraint de quitter ses partenaires dès la 20e minute. Une sortie prématurée qui avait immédiatement suscité l’inquiétude du staff bavarois. Les examens médicaux réalisés dans la foulée ont malheureusement confirmé les craintes du Rekordmeister, qui va devoir se passer de son principal atout offensif, récent lauréat du Ballon d’Or 2026, pendant une période particulièrement importante de la saison.

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Le diagnostic est particulièrement lourd puisque Harry Kane souffre d’une rupture du ligament syndesmotique de la cheville gauche. Le Bayern Munich a officialisé la nouvelle dans un communiqué publié vendredi soir. « Harry Kane s’est déchiré le ligament syndesmotique de la cheville gauche lors du match de Bundesliga à domicile du Bayern contre Cologne vendredi soir. C’est ce qu’a révélé un examen effectué par le service médical du FC Bayern. Le joueur de 33 ans sera donc absent des terrains pendant les prochains mois », a annoncé le club allemand. Une indisponibilité conséquente qui prive Vincent Kompany de son avant-centre titulaire pour plusieurs échéances majeures. Avec un calendrier chargé et des ambitions élevées sur la scène européenne, le Bayern doit désormais envisager des solutions pour compenser cette absence lors du mercato d’hiver.

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Sept noms dont deux attaquants de Ligue 1

La direction bavaroise commence à regarder sérieusement le marché des transferts. Selon les informations de Bild, complétées par La Gazzetta dello Sport, plusieurs profils sont étudiés en vue du prochain mercato hivernal. La piste Nicolò Tresoldi retient particulièrement l’attention. L’avant-centre de 22 ans évolue au Club Bruges et s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus convoités du continent. International espoir allemand, il est au cœur d’une bataille sportive avec l’Italie, qui cherche aussi à l’attirer dans ses rangs. Ses performances en Belgique ont déjà séduit plusieurs formations européennes, dont l’AC Milan. Le Bayern pourrait donc entrer dans une concurrence particulièrement relevée pour s’attacher ses services. Le Club Bruges aurait fixé ses exigences à 60 millions d’euros, un montant conséquent pour une opération envisagée dès janvier. La liste des possibilités ne s’arrête pas à Tresoldi.

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D’après le journal transalpin, le Bayern suit aussi Ricardo Pepi, ancien attaquant d’Augsbourg aujourd’hui au PSV Eindhoven, ainsi qu’Igor Thiago, qui évolue à Brentford. De son côté, Bild a avancé le nom de Younes Ebnoutalib, l’attaquant de l’Eintracht Francfort âgé de 23 ans. Révélation de la saison, il a inscrit huit buts en douze rencontres et bénéficie d’une cote grandissante en Allemagne. Le quotidien évoque un joueur apprécié par Jürgen Klopp et comparé en interne au jeune Robert Lewandowski. Paris Brunner figure parmi les profils évoqués. L’ancien grand espoir du Borussia Dortmund évolue désormais à Monaco, où il poursuit sa progression. Son profil plus jeune et son potentiel pourraient représenter une alternative différente pour les dirigeants munichois. Sur le Rocher, la presse italienne mentionne le dossier Folarin Balogun qui est toujours surveillé par les dirigeants bavarois, alors que Sky Sport Germany parle d’un possible retour de Eric Maxim Choupo-Moting, agent libre dans quelques mois. Autant de pistes qui témoignent de la réflexion engagée en Bavière, même si aucune décision officielle n’a été annoncée concernant un recrutement hivernal.