« Il est conscient d’avoir perdu sa place de titulaire au Real Madrid » : déclassement confirmé pour Vinícius Jr !

Le statut de Vinícius Júnior a considérablement évolué au Real Madrid. Longtemps considéré comme un titulaire indiscutable et l’un des principaux visages du projet madrilène, l’ailier brésilien doit désormais composer avec une concurrence accrue. Selon les informations de José Félix Díaz, journaliste pour AS, le joueur est d’ailleurs parfaitement conscient d’avoir perdu sa place dans le onze de départ. Une situation inédite pour celui qui avait habitué le Santiago Bernabéu à ses différences individuelles et à ses prestations décisives. Ses dernières performances, moins convaincantes que celles auxquelles il avait habitué les supporters, ont finalement contribué à rebattre les cartes dans la hiérarchie offensive.

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Pour autant, cette perte de statut ne signifie absolument pas que Vinicius a été abandonné par son entraîneur. Bien au contraire. « Vinicius sait et est pleinement conscient qu’il a perdu sa place de titulaire. Il sait qu’il n’est plus intouchable, mais s’il y a bien une chose qu’il a ressentie ces derniers jours, c’est le respect et le soutien absolu de José Mourinho et du club », précise, à ce titre, AS. Un passage particulièrement révélateur de la relation entre le technicien portugais et son joueur. Si Mourinho ne cherche pas à protéger Vinicius de la concurrence ni à lui garantir une place dans le onze, le Portugais souhaite, en revanche, lui permettre de retrouver son meilleur niveau.

Mourinho ne le lâche pas !

Cette approche tranche notamment avec les difficultés relationnelles et les incompréhensions qui avaient marqué la précédente période de Vinicius sous Xabi Alonso. D’après le quotidien espagnol, la communication entre le Brésilien et Mourinho est aujourd’hui excellente. Les échanges sont francs, aussi bien dans le cadre privé que dans les prises de parole publiques du Portugais. Le staff madrilène est, lui, pleinement mobilisé pour retrouver le joueur explosif et décisif qui avait fait de lui l’une des références mondiales à son poste. De son côté, Vinicius travaille intensément pour inverser la tendance. L’objectif est de retrouver cette capacité à éliminer, à faire basculer les rencontres et à peser constamment sur les défenses adverses.

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Vinicius doit-il retrouver immédiatement sa place de titulaire au Real Madrid ? Oui, il reste indispensable malgré sa mauvaise période. Non, il doit d'abord retrouver son meilleur niveau. Mourinho a raison de le mettre en concurrence. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le Real Madrid dispose néanmoins d’une certaine tranquillité dans ce dossier. Prolongé jusqu’au 30 juin 2032 l’été dernier, Vinicius bénéficie d’un contrat qui témoigne de la confiance à long terme du club. Mais ses chiffres actuels sont loin de ses standards habituels : 12 rencontres disputées, un seul but inscrit et trois passes décisives. Un bilan insuffisant pour un joueur de son calibre, même si sa suspension en championnat a également pesé sur sa saison. À Madrid, personne ne semble vouloir précipiter les choses. Le club sait ce que le Brésilien peut apporter lorsqu’il évolue à son meilleur niveau, mais attend désormais qu’il le démontre à nouveau. Vous l’aurez compris, avec les sorties récentes de l’Auriverde et la montée en puissance de Yan Diomandé, la titularisation n’est plus un acquis, elle est redevenue un objectif.