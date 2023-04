L2 : Le Havre et Bastia tenus en échec par Quevilly-Rouen et Dijon, Caen solide face à Niort, Laval surprend Sochaux

Après la victoire de Metz sur la pelouse de Saint-Etienne (1-3) marquée par des incidents dans les tribunes entre les différents groupes de supporters, la 32ème journée de Ligue 2 se poursuivait avec le traditionnel multiplex. A cette occasion, le leader havrais recevait Quevilly-Rouen. A l’image de plusieurs rencontres, la partie avait du mal à décoller. Malgré les quelques tentatives de part et d’autre, le match s’achevait sur un score nul et vierge plutôt logique (0-0). A Dijon, Bastia repartait en Corse également avec le point du match nul après l’ouverture du score de son numéro dix, Sébastien Salles-Lamonge, mais l’égalisation signée Bryan Soumaré (1-1).

Face à la lanterne rouge niortaise, Caen prenait le meilleur par l’intermédiaire de son capitaine Romain Thomas puis un but contre son camp de Guy-Marcelin Kilama malgré la réduction du score au retour des vestiaires du gardien caennais Anthony Mandrea (1-2). Dans l’Ouest de la France, Sochaux se faisait surprendre par Laval après des réalisations de Simon Elisor et Antonin Bobichon malgré la réduction du score de Moussa Doumbia (2-1). De son côté, le Paris FC se montrait solide face à Nîmes grâce à un doublé d’Ilan Kais Kebbal et un but de Mehdi Chahiri (3-0). Dans les autres rencontres, Rodez s’imposait sur le même score à Annecy (0-3) tandis que Valenciennes en inscrivait un de moins face à Amiens (0-2). Enfin, Pau allait chercher la victoire sur sa pelouse en inversant la tendance face à Guingamp (2-1). Au classement, le top 4 reste inchangé. Par contre, Caen reprend la 5ème place à Bastia.

Les résultats complets de ce multiplex

Le Havre 0-0 Quevilly-Rouen :

Laval 2-1 Sochaux : Elisor (7e), Bobichon (29e) / Doumbia (85e)

Dijon 1-1 Bastia : Soumaré (74e) / Salles-Lamonge (58e)

Niort 1-2 Caen : Mandrea (55e, c.s.c.) / Thomas (13e), Kilama (32e, c.s.c.)

Paris FC 3-0 Nîmes : Kebbal (41e, 84e), Chahiri (81e)

Pau 2-1 Guingamp : Saivet (14e), Begraoui (73e) / Picard (5e)

Amiens 0-2 Valenciennes : Linguet (52e), Berthomier (71e)

Annecy 0-2 Rodez : Corredor (53e), Senaya (59e)