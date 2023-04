PSG : Kylian Mbappé doit rejoindre Chelsea selon Florent Malouda

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine, puis les suivantes ? Difficile d’écrire des choses définitives sur des situations très provisoires, mais tout le monde est en droit de rêver à l’image de Florent Malouda. Dans des propos rapportés par AS ce samedi, l’ancien international français (80 sélections, 9 buts) a confié son souhait de voir son benjamin rallier Chelsea.

«Je fais campagne depuis longtemps pour que Mbappe rejoigne Chelsea. Jusqu’à présent, j’ai échoué, mais je vais continuer d’essayer, a souri l’ancien joueur passé par les Blues entre 2007 et 2013. J’espère que nous le verrons en Premier League, car c’est le championnat le plus compétitif au monde. Aujourd’hui, peu d’équipes peuvent lui donner ce qu’il souhaite, et il n’y a pas non plus beaucoup d’équipes qui peuvent se construire autour de lui. C’est un leader, le capitaine de la France, et il cherchera un rôle de leader dans son prochain club, ce qui peut créer des problèmes.» Des problèmes qui, selon Florent Malouda, n’existeraient pas à Chelsea en cas d’arrivée de l’attaquant du PSG. À voir si l’avenir lui donne raison.

