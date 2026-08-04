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Villarreal et le Werder Brême pistent Batista Mendy

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Batista Mendy sous les couleurs de Trabzonspor. @Maxppp

Passé par le FC Nantes et Angers, Batista Mendy poursuit son bonhomme de chemin. La saison dernière, le natif de Saint-Nazaire a évolué en prêt au Séville FC. Une année durant laquelle il a participé à 30 matchs toutes compétitions confondues (1 but). Titulaire une bonne partie de la saison grâce à des performances satisfaisantes, il a perdu sa place dans le onze de départ à la suite de choix tactiques de la part de son entraîneur. Les Andalous n’ont finalement pas levé son option d’achat, pour des raisons financières.

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De retour à Trabzonspor, où il ne lui reste plus qu’une année de contrat, le milieu de 26 ans a la cote. Selon nos informations, Villarreal pense à lui en cas de départ de Pape Gueye. Mais les Espagnols doivent faire face à la concurrence du Werder Brême, qui est plus avancé sur le dossier, ainsi que du Torino.

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