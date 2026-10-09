OM : enfin une bonne nouvelle pour Bruno Genesio

Bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille avant son déplacement à Troyes, dimanche soir (20h45). Un peu plus d’un mois après sa blessure au genou droit contractée fin août face à Monaco, Tochukwu Nnadi est de nouveau opérationnel et pourrait même retrouver une place de titulaire. Selon La Provence, le milieu nigérian de 23 ans a repris l’entraînement collectif et ne ressent plus de gêne, après avoir notamment disputé une mi-temps lors d’un match amical contre Montpellier. Victime d’une lésion de la partie externe du ménisque droit, le joueur avait finalement évité une intervention chirurgicale, privilégiant un protocole de renforcement musculaire pour stabiliser son articulation. Une décision qui lui permet aujourd’hui de postuler pour une place dans le onze de Bruno Genesio, alors que l’entrejeu marseillais est particulièrement affaibli. Pierre-Emile Hojbjerg est forfait, Himad Abdelli est diminué et Geoffrey Kondogbia n’a pas encore retrouvé toutes ses capacités physiques.

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Cette situation pourrait offrir une véritable opportunité à Nnadi, qui peine encore à s’imposer depuis son arrivée en provenance de Zulte Waregem pour six millions d’euros, il y a huit mois. Avec seulement 387 minutes disputées en dix apparitions, dont quatre titularisations au printemps sous les ordres d’Habib Beye, l’international nigérian n’a pas encore réussi à faire son trou à Marseille. Pourtant, son profil de milieu récupérateur, capable de multiplier les efforts et d’apporter de l’agressivité à la récupération, pourrait répondre aux difficultés actuelles de l’OM dans ce secteur. Préconvoqué par Éric Chelle avec le Nigeria pour les qualifications à la CAN 2027, le joueur a d’ailleurs préféré rester à Marseille pour poursuivre sa remise en forme.