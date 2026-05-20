«La meilleure équipe du monde sans ballon» : Luis Enrique dithyrambique sur Arsenal

Très élogieux envers Arsenal tout au long de sa conférence de presse au Campus PSG, Luis Enrique n’a jamais cherché à minimiser la difficulté de la finale de Ligue des champions qui attend son équipe dans dix jours à Budapest. Face aux médias présents pour le media day parisien, l’entraîneur espagnol a décrit une équipe londonienne complète, capable de dominer aussi bien avec que sans ballon.

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Le technicien du PSG a notamment insisté sur la qualité du pressing et de l’organisation collective mise en place par Mikel Arteta, tout en rappelant l’expérience acquise cette saison face aux Gunners. «C’est impossible de savoir. Ils méritent de gagner la Premier League. On a de l’expérience contre Arsenal d’Arteta, on connaît très bien leurs capacités avec le ballon. Sans le ballon, c’est la meilleure équipe du monde sans aucun doute. Avec le ballon, ils sont capables de marquer beaucoup de buts. C’est une combinaison merveilleuse pour eux. C’est normal de les voir en finale. Elle sera très difficile. On peut voir une très belle finale. »