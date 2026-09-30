Espagne : le gros tacle de Lamine Yamal à la presse

Lamine Yamal a répondu sur le terrain… puis devant les micros. Auteur d’un doublé lors de la large victoire de l’Espagne face à la Croatie (4-1) en Ligue des Nations, l’attaquant espagnol a évoqué les critiques dont il faisait encore l’objet il y a quelques semaines. « Il y a un mois, vous me disiez que j’étais malade, que vous ne saviez pas ce qui n’allait pas chez moi. Maintenant, je suis serein et je prends du plaisir », a lancé le jeune joueur après la rencontre. Désormais auteur de trois des six derniers buts de la Roja, il assure surtout avoir retrouvé le plaisir sur le terrain : « oui, je prends vraiment du plaisir, et je pense que ça se voit. »

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Encore très jeune, Lamine Yamal estime également que son jeu continue naturellement d’évoluer. « Je suis encore en pleine progression. Après tout, vous m’avez connu quand j’avais 16 ans », a rappelé l’international espagnol, qui cherche à progresser chaque saison et à peser davantage dans le collectif. Après avoir participé au succès espagnol avec son doublé, aux côtés des buteurs Pubill et Nico Williams, il a également tenu à remercier les supporters : « Ils nous soutiennent toujours énormément, nous sommes très heureux. Au final, c’est grâce à eux que nous venons ici, que nous jouons et que nous prenons du plaisir. »