L’Italie n’a aucune chance de disputer la prochaine Coupe du Monde

L’Italie s’est sabordée et l’Italie ne devrait pas connaître de miracle. Alors que plusieurs rumeurs autour d’un repêchage voient le jour ces dernières heures, la Nazionale ne risque pas de participer à la prochaine Coupe du Monde. Malgré le contexte diplomatique et militaire tendu entre Washington et Téhéran, l’Iran devrait, en effet, bien participer au Mondial américain.

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En effet, la FIFA n’a pas de doute sur la participation de la sélection iranienne, après avoir reçu l’assurance des deux parties qu’il n’y avait aucun problème. Par ailleurs, en cas de forfait iranien, c’est l’AFC (la confédération asiatique dont dépend l’Iran) qui proposerait une solution de remplacement. De quoi mettre fin au rêve du peuple italien…