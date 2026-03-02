Père en prison, boycott, contrat… le fils de Robinho pose problème au Brésil !

Dans le monde du football, être le fils d’un grand nom est souvent un fardeau qui est trop lourd à porter. Chaque pas est observé, chaque faux pas amplifié par l’écho du nom hérité. Pour un jeune joueur comme Robinho Jr., porter cet héritage signifie avancer sur un sentier déjà tracé, où les regards ne sont jamais vraiment tournés vers ses propres exploits, mais toujours sur la promesse du nom inscrit sur son maillot. Alors qu’il évolue encore au Brésil, le fils de Robinho doit en plus avoir une double responsabilité en répondant également aux attentes auxquelles son père n’a pas toujours répondu dans sa carrière inégale.

La suite après cette publicité

Et alors que son paternel était fréquemment englué dans des polémiques en tous genres et que ce dernier est actuellement en prison pour viol collectif, le fiston semble en train de marcher sur son sentier en ce sens. À Santos, le club brésilien où il a grandi et où il est sous contrat professionnel jusqu’en 2027, les tensions autour de Robinho Jr. ont pris une forme très concrète récemment. Déjà annoncé sur le radar de nombreux clubs européens, l’ailier gauche de 18 ans semble s’éloigner de plus en plus d’un avenir avec son club formateur après des récents événements.

Clash entre Santos et le clan de Robinho Junior

En effet, comme le rapporte AS, le torchon commence sérieusement à brûler au Brésil, où l’attitude du joueur et de ses représentants commence à agacer au plus haut point. Ce week-end, alors qu’il était pressenti pour jouer un match de l’équipe U20 face à Cruzeiro, c’est la décision de sa famille qui a provoqué l’ire de son club formateur. En effet, sa famille, qui le représente également, a décidé qu’il ne devait pas participer à la rencontre. Un choix qui a fait scandale en interne, d’autant plus que le club avait valorisé sa présence comme un atout médiatique. Un clash qui fragilise son avenir au Brésil.

La suite après cette publicité

Sportivement, les chiffres ne mentent pas : malgré un potentiel reconnu et quelques apparitions avec l’équipe première du club pauliste, Robinho Jr. n’a pas encore réussi à s’imposer ou à être décisif. De plus, il n’a pas joué depuis la fin janvier dans le championnat brésilien, ce qui alimente les doutes sur son avenir réel dans la rotation. Cette situation est aggravée par le fait que les négociations pour une prolongation de contrat sont au point mort, avec les exigences d’un projet sérieux pour intégrer le premier groupe qui ne trouvent pas d’écho immédiat auprès de la direction du club, comme le rapporte le média espagnol ce lundi.