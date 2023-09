OM : le doute s’est installé entre Longoria et Marcelino

La suite après cette publicité

Mine de rien, Pablo Longoria va commencer à s’habituer aux départs surprises. Après Jorge Sampaoli et Igor Tudor, le voilà confronté à un nouveau cas particulier, celui d’un entraîneur usé après 5 journées de championnat. En effet, le quotidien L’Equipe révèle ce mardi que Marcelino songe à quitter l’OM depuis lundi, avant même la réunion houleuse qui s’est tenue entre la direction du club et différents groupes de supporters.

Deux adjoints de Marcelino étaient présents à cette réunion, et le storytelling paraissait alors évident. Ils ont rapporté les propos, particulièrement offensifs, tenus par les groupes de supporters, notamment à l’égard de Pablo Longoria, et Marcelino aurait donc décidé de s’en aller face à la fronde. Mais la vérité apparaît plus complexe. Déjà parce que l’histoire d’amitié entre le président olympien et l’entraîneur espagnol rend la situation plus délicate.

Longoria pense s’être trompé

Or, dès la fin du match contre Toulouse, théâtre d’une nouvelle prestation indigente des Olympiens, Pablo Longoria a confié ses doutes sur la capacité de Marcelino à diriger cette équipe. Et Marcelino est apparu dès le lundi particulièrement touché, remettant au lendemain le débriefing prévu de la rencontre. Et le mardi matin, il a évoqué son départ auprès de plusieurs personnes, joueurs comme salariés, sans jamais réunir tout le monde pour annoncer la nouvelle.

Au-delà de la réunion très tendue, qui pourrait avoir comme conséquences le départ de Pablo Longoria, c’est bien le début de saison délicat de l’OM qui pourrait avoir raison de l’entraîneur espagnol. L’élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions et la qualité de jeu en berne sont deux raisons du mécontentement général, dans le domaine du sportif. Mais Marcelino aurait aussi ciblé des manques dans la construction de l’effectif. Comme quoi, lui aussi a des griefs à l’encontre de son ami Longoria…