PSG : Sergio Ramos absent pour la réception de Nice

Le Paris Saint-Germain a communiqué son point médical avant la réception de l'OGC Nice au Parc des Princes pour le dernier huitième de finale de la Coupe de France, prévu ce lundi à 21h15. L'entraîneur argentin devra faire sans son défenseur central espagnol Sergio Ramos, qui «doit observer une période de repos pour une lésion musculaire bas grade du mollet droit survenue jeudi à l’entrainement qui sera réévaluée en milieu de semaine», peut-on lire dans le communiqué.

La suite après cette publicité

Les deux autres joueurs toujours à l'infirmerie : Neymar Jr et Georginio Wijnaldum. L'attaquant brésilien «a fini un premier cycle de course dans l’axe et réalisera des examens lundi pour valider la suite du programme, dans les suites de son entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires» tandis que le milieu de terrain néerlandais «continue son programme individuel pour une reprise avec le groupe en fin de semaine.»