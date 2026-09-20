OM : les mots forts de Genesio sur Aguerd et Harit

Battu par le PSG (1-2) au Vélodrome, l’OM reste englué dans le bas du classement après cette cinquième défaite consécutive. Malgré ce nouveau revers, Bruno Genesio a tenu à mettre en avant plusieurs éléments positifs dans la prestation de ses joueurs, notamment concernant Amine Harit et Nayef Aguerd. L’entraîneur marseillais a d’abord salué l’importance du milieu offensif dans son système, tout en estimant qu’il pouvait encore apporter davantage dans le dernier geste. « Amine a fait un bon début de saison, il est important dans l’équilibre et sa culture tactique. Je n’aime pas trop parler des joueurs individuellement, mais peut-être qu’il doit être plus décisif. »

La suite après cette publicité

Genesio a également insisté sur la montée en puissance de Nayef Aguerd, qui a connu un été avec un travail important à effectuer sur le plan physique. Le défenseur marocain a notamment été titularisé face au PSG et a livré une prestation solide dans l’axe de la défense olympienne. Pour son entraîneur, les progrès observés ces dernières semaines sont particulièrement encourageants. « Nayef, on a pris du temps, il a fallu que le staff médical et de la performance soient pointus pour le remettre sur pied. Il est en net progrès. Il n’est plus très loin de son meilleur niveau et c’est une bonne nouvelle pour nous. »