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Coupe du Monde 2026 : la mi-temps de la finale a duré plus de 27 minutes

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
MetLife Stadium @Maxppp

Voilà une statistique qui devrait faire grincer des dents. Comme le rapporte Opta, la pause entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde de la finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine a duré exactement 27 minutes et 24 secondes. Cette coupure particulièrement longue s’explique par la tenue du show de la mi-temps animé par Madonna, Ronaldo et Ronaldinho, un format de spectacle étendu qui a largement dépassé les 15 minutes réglementaires habituelles d’un match de football.

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Ce décalage est venu s’ajouter à un protocole initial déjà perturbé en début de soirée. La rencontre entre l’Espagne et l’Argentine avait en effet démarré avec 5 minutes et 58 secondes de retard sur l’horaire prévu, étirant encore un peu plus le timing de cette finale. Reste à savoir si cela va perturber les 22 acteurs de la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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