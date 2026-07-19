Coupe du Monde 2026 : la mi-temps de la finale a duré plus de 27 minutes

Voilà une statistique qui devrait faire grincer des dents. Comme le rapporte Opta, la pause entre la fin de la première mi-temps et le début de la seconde de la finale de la Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Argentine a duré exactement 27 minutes et 24 secondes. Cette coupure particulièrement longue s’explique par la tenue du show de la mi-temps animé par Madonna, Ronaldo et Ronaldinho, un format de spectacle étendu qui a largement dépassé les 15 minutes réglementaires habituelles d’un match de football.

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There were 27 minutes and 24 seconds between the first half ending and second half starting in the 2026 FIFA World Cup final.



This after the match kicked off 5 minutes and 58 seconds late. pic.twitter.com/7ZD5cxBfbv — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 19, 2026

Ce décalage est venu s’ajouter à un protocole initial déjà perturbé en début de soirée. La rencontre entre l’Espagne et l’Argentine avait en effet démarré avec 5 minutes et 58 secondes de retard sur l’horaire prévu, étirant encore un peu plus le timing de cette finale. Reste à savoir si cela va perturber les 22 acteurs de la rencontre.