Liverpool - MU : les compositions officielles
Ce dimanche, on dispute la onzième journée de la Premier League avec un choc entre Liverpool et Manchester United. À domicile, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil van Dijk et Milos Kerkez en défense. Dominik Szoboszlai et Alexis MacAllister composent l’entrejeu avec Florian Wirtz un cran plus haut. Devant, Alexander Isak est en attaque avec Rio Ngumoha et Bradley Barcola à ses côtés.
De leur côté, les Red Devils s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Senne Lammens dans les cages derrière Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez et Diogo Dalot. Le milieu de terrain est assuré par Youri Tielemans et Kobbie Mainoo. Devant, Matheus Cunha est soutenu par Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes et Patrick Dorgu.
Les compositions
Liverpool :
Manchester United :
En savoir plus sur
L’Europe sous le choc après la blessure de Doué, la presse anglaise démonte l’entourage de JJ Gabriel
Nos dernières vidéos
« Je sais à quel point c’est important d’avoir un joueur fiable » : Adrien Rabiot sur son rôle en Bleu
Les plus lus
Lucas Hernandez sur Désiré Doué : « je n’ai jamais vu un joueur se plaindre comme ça sur un terrain »
Explorer