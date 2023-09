José "Pacheta" Martin nommé entraîneur de Villarreal

En début de semaine, Quique Setien a été limogé de son poste d’entraîneur de Villarreal en raison d’une succession de mauvais résultats ainsi qu’à son coaching jugé défaillant par la presse espagnole. Depuis, le Sous-marin jaune était en quête d’un nouveau technicien et avait coché plusieurs noms sur sa short-list. Dernièrement, c’est celui de Raùl Gonzalez, ex-légende du Real Madrid et actuel coach de la Castilla, qui était pressenti pour reprendre le flambeau.

Or, ce samedi, Villarreal vient de confirmer via un communiqué officiel la nomination de José Rojo Martin «Pacheta» au poste d’entraîneur jusqu’à la fin de la saison. Le technicien espagnol âgé de 55 ans, passé Huesca et plus récemment le Real Valladolid, sera officiellement présenté lundi par la formation espagnole.