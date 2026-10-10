PSG : Mika Godts joue déjà très gros !

Un rendez-vous déjà crucial. Ce samedi soir au Parc des Princes, Mika Godts pourrait, en effet, profiter de la réception du Mans pour franchir un premier cap sous le maillot du Paris Saint-Germain. Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, l’ailier belge de 21 ans n’a pas encore réussi à s’imposer dans la rotation de Luis Enrique. Alors que le PSG retrouve la compétition après une longue trêve internationale, cette sixième journée de Ligue 1 représente finalement une occasion en or pour le jeune attaquant, qui pourrait connaître sa première titularisation depuis son arrivée dans la capitale.

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Et pour cause… Jusqu’ici, les débuts parisiens de Godts restent contrastés. Malgré six apparitions et 144 minutes disputées, le Belge n’a pas encore eu l’occasion de véritablement exprimer tout son potentiel sur la durée. S’il a déjà délivré une passe décisive, son influence demeure limitée au regard des attentes suscitées par son recrutement. Dans un secteur offensif plus que jamais chargé, l’international belge se sait attendu. La trêve internationale pourrait justement avoir servi de déclic. Avec la Belgique, Mika Godts a, en effet, retrouvé des sensations positives et engrangé de la confiance, notamment grâce à un but inscrit contre l’Italie.

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Godts doit marquer des points

Titulaire lors des trois dernières rencontres de sa sélection, il a bénéficié d’un temps de jeu précieux pour retrouver du rythme et démontrer ses qualités. Cette dynamique représente un atout au moment de retrouver Paris. Rapide, technique et capable de provoquer en un contre un, l’ancien joueur de l’Ajax possède finalement les armes pour apporter une nouvelle dimension à l’attaque parisienne. Reste désormais à transposer ces bonnes dispositions internationales dans un contexte bien plus exigeant au quotidien. Face au Mans, l’enjeu sera donc double pour le jeune Belge : confirmer ses progrès et envoyer un signal fort à son entraîneur.

Dans un calendrier qui s’annonce chargé, avec notamment un déplacement à Manchester City en Ligue des champions la semaine prochaine, Luis Enrique devrait faire tourner son effectif. Godts pourrait ainsi bénéficier d’une fenêtre idéale pour gagner des points et bousculer la hiérarchie offensive, alors que Khvicha Kvaratskhelia reste un concurrent direct sur le côté gauche. Une bonne prestation ne lui garantirait pas une place de titulaire pour la suite, mais elle pourrait changer la perception de son début de saison. Pour Mika Godts, ce rendez-vous face au Mans ressemble donc déjà à un premier tournant, celui où il doit transformer les promesses en preuves concrètes. Réponse à partir de 20h45.