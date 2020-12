Galtier, Ingla, Campos : Gérard Lopez tente de reprendre la main sur les conflits au LOSC

Au LOSC, sur le terrain, tout va bien. Sur les talons du Paris Saint-Germain, au sommet du classement de Ligue 1, les Dogues ont comme les Parisiens aussi fait honneur à la coupe d'Europe. Qualifiés pour les 1/16es de finale de la Ligue Europa, ils se sont, lors de la phase de poules notamment, offerts le scalp du Milan, à San Siro, 3-0. Emmené par sa double-gâchette turque Yazici-Yilmaz, le LOSC se porte à merveille balle au pied. Oui mais dans les coulisses, l'herbe est moins verte. Ces dernières semaines, différentes affaires sont sorties des couloirs du Domaine de Luchin. En guerre avec Marc Ingla, le directeur général du club, Luis Campos, conseillé spécial du président en charge de nombreux dossiers mercato, a disparu. Une absence qui a causé du souci à Christophe Galtier, auquel on avait promis un duo (Campos tient le rôle d'intendant auprès des joueurs alors que Galtier se consacre au terrain) et qui se retrouvait solo avec ses joueurs. Dans l'attente d'une prolongation (contrat jusqu'en 2022), le coach a donc mis la pression sur son Président. Prêt à aller voir ailleurs Galtier ?

La suite après cette publicité

Ce dimanche 13 décembre, Gérard Lopez a décidé de sortir du silence. Histoire de remettre de l'ordre dans la maison lilloise. Mais au vu de son discours, tout va bien à Lille. On cherche simplement à travailler dans l'ombre. Interrogé au micro de Canal +, Gérard Lopez a d'abord entrepris d'afficher un soutien sans faille à son entraîneur, que certains annonçaient fâché et pourquoi pas partant. «Toute équipe à succès a un coach à succès ! Christophe s'est très bien intégré dans le projet, le projet n'est pas fait pour tous les entraîneurs non plus. Mais pour un entraîneur qui accepte de gérer des jeunes joueurs. Il doit accepter que ça change de temps en temps. Je pense que le fait qu'il ait accepté et qu'il soit capable de travailler avec ce groupe fait de lui un entraîneur très apprécié», a d'abord lancé le président lillois, avant de poursuivre, souriant et absolument pas inquiet quant à la situation contractuelle de son coach, qu'il semble connaître mieux que personne. Galtier a-t-il réellement lancé un avertissement à son président ?

« Christophe Galtier est le meilleur entraîneur de Ligue 1»

«Je vous le répète, et vous pouvez lui poser la question, Christophe n'a pas besoin d'un journal pour me parler, et si jamais c'était le message qu'il avait voulu passé je l'aurais su avant l'article. Donc ce n'est pas du tout dans cette optique-là que nous sommes. J'aime bien le statu quo quand il marche donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ce qu'il faut au moment donné». Comprendre : prolonger Christophe Galtier au moment opportun. Une décision logique pour un président qui considère son homme de terrain "meilleur entraîneur de Ligue 1". «Heu oui (il est le meilleur entraîneur actuellement en Ligue1), je trouve que c'est un entraîneur qui a aussi grandi avec le projet. Il le dit lui-même, donc je pense que oui sans aucun souci» a renchéri Gérard Lopez. Depuis New York, le Président du LOSC a ensuite évoqué plus en détails la situation interne de son club. Là encore, en toute décontraction. Le boss du LOSC comprend même les inquiétudes de Christophe Galtier, qui appelle de ses vœux au retour de Luis Campos.

«Christophe a raison. C'est quelque chose qu'il a souvent fait à Saint-Etienne (gérer des domaines hors terrain). On en a souvent parlé d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il a appris à ne pas faire ici et il ne veut pas y retourner. Aujourd'hui, Christophe est très content d’être entraîneur, et c'est à moi et à nous de nous occuper à faire ça et il n'a pas à le faire. Donc on s'en occupe», a ensuite appuyé Lopez, avant d'ajouter que «tout ça se règle». La situation serait donc en passe de se régler. Si ce n'est pas déjà fait. Une discussion entre le trio Lopez-Campos-Galtier prévue pour bientôt ? «Qui vous dit que ça n'a pas lieu, que ça n'a pas déjà eu lieu ou que ça n'aura pas lieu ? Ça date d'il y a quelques semaines. J'ai énormément d'appréciation pour les gens qui m'entourent et c'est clair que j'ai envie de continuer avec les personnes en qui j'ai confiance et ça inclut les noms que vous avez donnés» a rassuré le président du LOSC. Visiblement, tout va bien à Lille. Même si Luis Campos ne reparaît toujours pas et Marc Ingla est lui toujours présent.

Marc Ingla est toujours là

«Il est là (Marc Ingla). Il a proposé, si ça facilitait certaines choses, de ne pas y être... Mais pareil je n'ai pas envie d'en parler publiquement,» a balayé d'un revers de main Gérard Lopez, laissant entendre qu'il avait repoussé la démission de son DG. Aujourd'hui, reste à savoir si Luis Campos reviendra tôt ou tard dans la lumière. Pour Gérard Lopez, là encore, pas d'inquiétude. «Tout club de foot, qui est une entreprise, connaît parfois des tensions entre employés, c'est tout à fait normal. Parce que c'est dans le foot, c'est hyper médiatisé. Luis est quelqu’un de très proche, de très important pour moi. Au-delà du rôle que les gens veulent lui donner. Les gens lui donnent le rôle de scout, alors que ce n'est pas vraiment ça. Il gère des scouts mais il est plus important sur d'autres sujets. C'est quelqu'un dont je suis encore proche et le fait qu'il y ait pu avoir des tensions entre lui et d'autres personnes, c'est quelque chose que je dois accepter, régler, gérer et que je fais mais pas publiquement. Et peut-être que ça gêne beaucoup de gens. Je le fais à ma façon et je ne vois pas le club en souffrir à moyen ou long terme».