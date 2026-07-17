« Ni 100, ni 150, ni 200 M€ » : l’Atlético de Madrid ferme la porte au FC Barcelone pour Julián Álvarez

Depuis plusieurs semaines, le feuilleton Julián Álvarez anime le mercato espagnol. Courtisé avec insistance par le FC Barcelone, l’attaquant argentin a lui-même entretenu le doute sur son avenir. Après avoir laissé entendre, au lendemain du match de Ligue des Champions face à Tottenham, qu’il ne pouvait rien exclure, le champion du monde avait remis de l’huile sur le feu en pleine Coupe du monde 2026 en déclarant que « le mieux serait un transfert. Je veux réaliser mon rêve. Une sortie qui avait provoqué une vive réaction du côté de l’Atlético de Madrid. »

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Dans le même temps, Joan Laporta n’avait pas caché les ambitions du Barça. Le président blaugrana avait confirmé avoir transmis une offre à l’Atlético, tout en précisant qu’elle ne resterait pas valable indéfiniment. « Le joueur veut changer d’air et nous sommes prêts à l’accueillir avec une très bonne offre. Mais elle ne sera pas illimitée dans le temps », avait-il récemment expliqué, laissant entendre qu’une réponse était attendue avant la fin du mois de juillet, bien que d’autres clubs faisaient également pression pour récupérer le talent argentin.

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Aucune offre de 100, de 150 ou de 200 M€

Face à cette pression grandissante, l’Atlético de Madrid a décidé de mettre un terme aux spéculations. Dans un entretien diffusé par le club, le directeur général Miguel Ángel Gil Marín a affiché une position sans équivoque : « Mon intention est claire, tout comme celle du club. Nous l’avons clairement fait savoir au joueur, à son agent et au président du Barça : l’Atlético est l’endroit idéal pour Julián, et il est l’attaquant parfait pour l’Atlético. Nous voulons le conserver », assure le dirigeant espagnol, qui a prévenu les Blaugranas.

Et malgré des rumeurs concernant des contacts pour le remplaçant d’Alvarez chez les Colchoneros, Gil Marín a enfin envoyé un message très clair : « nous souhaitons continuer à compter sur lui. J’ai récemment entendu le président du Barça déclarer que l’offre qu’il avait faite à l’Atlético de Madrid n’était pas illimitée, et la seule réponse possible est que notre réponse, elle, est bel et bien illimitée : nous ne voulons pas le céder, et nous n’accepterons aucune offre, qu’elle soit de 100, de 150 ou de 200 ». Une déclaration ferme qui relance le feuilleton Julián Álvarez, qui devrait continuer durant tout le mois d’août.