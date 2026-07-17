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Le RC Lens s’offre Maik Nawrocki

Par Kevin Massampu
1 min.
Maik Nawrocki @Maxppp

Le RC Lens continue son mercato pléthorique. Après avoir levé l’option d’achat de Saud Abdulhamid, puis avoir enregistré les venues de Michaël Cuisance, Thorgan Hazard et Michal Skóras, le club artésien vient d’annoncer l’arrivée de Maik Nawrocki, comme nous vous révélions en exclusivité jeudi. Le défenseur central de 25 ans arrive en provenance du Celtic Glasgow, où il n’a disputé que 18 rencontres entre 2023 et 2026.

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Formé au Werder Brême et passé notamment par le Légia Varsovie, l’ex-international U21 polonais avait été prêté la saison dernière à Hanovre, faisant 17 apparitions pour 3 buts et 3 passes décisives. L’arrivée de Nawrocki devrait être accompagnée de la venue d’un autre défenseur central : comme nous vous l’avons révélé, Armando Obispo va quitter le PSV Eindhoven pour rejoindre le Nord de la France dans les prochains jours.

Pub. le - MAJ le
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