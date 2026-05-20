Real Madrid : José Mourinho a choisi un leader étonnant pour son nouveau projet

José Mourinho et le Real Madrid, c’est (re)parti. Dans les prochains jours - en fonction de la tenue ou non d’élections présidentielles - le club de la capitale espagnole annoncera le grand retour du Special One sur le banc du Santiago Bernabéu, 13 ans après son départ. C’était le choix numéro 1 de Florentino Pérez, qui compte sur le Lusitanien pour remettre de l’ordre dans un vestiaire où le chaos a régné cette saison, que ce soit avec Xabi Alonso ou avec Alvaro Arbeloa.

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La presse espagnole dévoile d’ailleurs de nombreuses informations sur le projet du Mou pour la saison à venir. Il est forcément question de mercato, avec le tacticien qui aurait déjà réclamé du renfort en défense ainsi qu’au milieu de terrain, avec Morten Hjulmand (Sporting) comme cible qui intéresse beaucoup le coach. Et ce n’est pas tout, puisque le journal généraliste El Periodico en dit un peu plus sur ses plans pour le vestiaire merengue.

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Mourinho pourrait parler avec Mbappé

On apprend ainsi qu’il veut s’appuyer sur certains joueurs du vestiaire pour contribuer à mettre de l’ordre. Il a même déjà choisi un leader : Thibaut Courtois. Le Portugais aurait déjà parlé avec le gardien belge afin de discuter de son arrivée et de ses plans pour les prochains mois. Il espère que le portier des Diables Rouges devienne son relai dans le vestiaire et qu’il puisse lui aussi contribuer à maintenir un certain ordre et une certaine harmonie en interne. Le Special One veut s’appuyer sur un joueur extrêmement régulier, qui a l’habitude d’assumer ses responsabilités - il fait partie des rares joueurs qui parlent toujours aux médias après une défaite - et qui ne cause pas de problèmes en interne. Ce qui est loin d’être le cas des joueurs les plus médiatisés de l’équipe.

Un petit désaveu pour des joueurs comme Kylian Mbappé et Vinicius Jr, forcément. Le journal rajoute d’ailleurs que Mourinho pourrait bien parler avec le Français afin de le recadrer un peu et de mettre certaines choses au clair avant le début de la saison, concernant sa relation avec certains de ses coéquipiers principalement. Autant dire que le Portugais arrive dans un vestiaire qui ressemble presque à une zone de guerre et qu’il a un sacré chantier devant lui…