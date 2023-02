Le contrat secret de Roberto Mancini pourrait causer la perte de Manchester City !

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée hier et elle a fait grand bruit. Manchester City a été publiquement et officiellement accusé par la Premier League d’avoir enfreint plus de 100 règles du règlement financier du championnat anglais. Un véritable coup de tonnerre puisqu’il s’agit du premier club d’envergure à faire face à une telle accusation ces dernières années. Depuis, les médias d’outre-Manche affirment que les Citizens s’exposent à de lourdes sanctions si ses accusations sont prouvées.

Mais qu’est-il reproché à City exactement ? Pour la faire simple, il leur est reproché d’avoir maquillé certains revenus afin de rester dans les clous du fair-play financier. Et parmi ces dépenses minimisées figure le fameux contrat secret de Roberto Mancini. Dans le cadre des Football Leaks, le journal allemand Der Spiegel a révélé que l’ancien coach des Citizens (2009-2013) aurait reçu des paiements secrets via un contrat d’emploi fictif de consultant pour le club d’Al Jazira. En effet, Mancini avait un salaire de base annuel de 1,6 M€ nets d’impôt, mais ce contrat secret lui rapportait 1,9 M€ en plus. Mais ce n’est pas tout.

Mancini garde le silence

The Times poursuit en indiquant que ses courriels publiés par Der Spiegel auraient également démontré que la société de Mancini, Italy International Services (IIS), envoyait des factures trimestrielles à Manchester City. Le club anglais aurait alors envoyé l’argent à l’Abu Dhabi United Group (ADUG), groupe dirigé par Sheikh Mansour, le propriétaire de City. ADUG transmettait ensuite cet argent à Al Jazira qui rémunérait Mancini.

Cette fuite de documents avait également souligné d’autres juteux bonus promis au Transalpin : un bonus de 4,5 M€ pour la victoire en Premier League et de 3,3 M€ pour la Ligue des Champions, huit vols par an entre Manchester et l’Italie pour lui et sa famille, 8400€ par mois pour les frais de logement et six billets pour chaque match à domicile. L’Italien s’est toujours refusé à tout commentaire, mais ce contrat pourrait coûter très cher à City.