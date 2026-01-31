Menu Rechercher
Elche - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
Hansi Flick, le technicien du FC Barcelone @Maxppp
Elche 1-2 Barcelone

Ce samedi, c’est la 22e journée de la Liga 2025/2026 avec un duel intéressant entre Elche et le FC Barcelone. À domicile, les Franjiverdes s’organisent dans un 5-3-2 avec Inaki Pena qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve John Donald, Victor Chust, David Affenbruger, Pedrosa et German Valera. Rodri Mendoza et Martim Neto composent l’entrejeu avec Marc Aguado en sentinelle. En pointe, Álvaro Rodríguez est épaulé par André Silva.

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-3-3 avec Joan Garcia qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Pau Cubarsi, Eric Garcia et Alejandro Baldé. Frenkie de Jong, Fermin Lopez et Dani Olmo composent l’entrejeu. En pointe, Ferran Torres est épaulé par Raphinha et Lamine Yamal dans les couloirs.

Les compositions

Elche : Pena - Donald, Chust, Affenbruger, Pedrosa, Valera - Diangana, Mendoza, Aguado - Rodriguez, Silva.

FC Barcelone : J.Garcia - Koundé, Cubarsi, Garcia, Baldé - Fermin, De Jong, Olmo - Yamal, Ferran, Raphinha.

