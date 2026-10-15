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Bayern Munich : Lothar Matthäus détruit Michael Olise après son carton rouge

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Michael Olise a été expulsé contre le Viking Stavanger @Maxppp

Michael Olise s’est attiré les foudres de Lothar Matthäus. Lors du match nul spectaculaire entre le Bayern Munich et Stavanger (3-3), l’international français a reçu un carton rouge après avoir perdu ses nerfs. À la 74e minute, l’ancien joueur de Crystal Palace a d’abord commis une faute avant de lancer le ballon au visage du capitaine adverse, Zlatko Tripic, après avoir été provoqué. Une réaction qui a coûté cher aux Bavarois, puisque les Norvégiens ont profité de leur supériorité numérique pour arracher l’égalisation à la 90e minute. Une attitude que la légende allemande Lothar Matthäus n’a absolument pas digérée. « C’est inacceptable. Même si l’arbitre ne l’a pas vu », a-t-il lâché dans les colonnes de Bild.

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L’ancien international allemand comprend pourtant que les adversaires cherchent à déstabiliser un joueur aussi talentueux qu’Olise, mais estime que le Français doit apprendre à mieux gérer ses émotions. « Bien sûr, ils essaient de sortir un joueur comme ça du jeu par tous les moyens possibles », a-t-il reconnu, avant de refuser de faire porter la responsabilité de l’incident au capitaine norvégien. « Je maintiens qu’Olise s’est laissé provoquer », a insisté Matthäus, particulièrement agacé par les conséquences de ce geste. « Au final, il s’est fait du tort à lui-même, mais surtout à l’équipe. » Une sortie très sévère à l’encontre de l’ailier français, dont le geste a directement pesé sur le résultat du Bayern Munich.

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