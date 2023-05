Liga : Séville remercie les anciens de l’OM, Girona s’impose sur le fil

Après la courte victoire du FC Barcelone et la défaite du Real Madrid, la 33e journée de Liga se poursuivait, ce jeudi, avec deux rencontres programmées à 19h30. Au Ramon Sanchez-Pizjuan, Séville, onzième au coup d’envoi, accueillait l’Espanyol Barcelone, dix-neuvième et en grand danger. En cas de victoire, les Rojiblancos pouvaient intégrer la première partie de tableau et confirmer leur belle dynamique (une seule défaite lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues). Après l’ouverture du score de Bryan Gil (1-0, 22e), Karim Rekik envoyait malencontreusement le ballon dans ses propres filets et remettait les deux formations à égalité (1-1, 29e). Juste avant la pause, Javi Puado donnait même l’avantage aux visiteurs (1-2, 43e).

En seconde période, Séville parvenait finalement à renverser la tendance grâce à deux anciens marseillais. Si Lucas Ocampos égalisait sur penalty (2-2, 69e), Pape Gueye donnait la victoire aux siens dans les derniers instants (3-2, 88e). Avec ce succès, Séville remonte à la 10e place. L’Espanyol reste 19e. Dans l’autre rencontre de la soirée, Girona, huitième, recevait de son côté, Majorque, douzième, au Municipal de Montilivi. Organisés en 4-3-3, les hommes de Michel Sanchez Muñoz restaient sur deux victoires consécutives et voulaient enchaîner pour ainsi revenir à hauteur de Bilbao, septième. Missions réussie pour Girona après son succès (2-1). Si Vedat Muriqi répondait à Bernardo Espinosa, Valentin Castellanos offrait la victoire aux siens dans les ultimes secondes.

