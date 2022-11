Julen Lopetegui est le nouvel entraîneur de Wolverhampton

Les Loups ont enfin leur nouveau chef de meute. Après le limogeage de Bruno Lage en raison de ses résultats décevants en début de saison, le duo Steve Davis et James Collins n'a pas réussi à faire remonter la pente aux Wolves, ne glanant qu'une victoire en cinq matches durant son intérim (1 nul, 3 défaites). La direction des Wanderers, avant-derniers de Premier League, a finalement trouvé l'entraîneur qu'il lui fallait, en la personne de l'Espagnol Julen Lopetegui, libre de tout contrat après son départ du Séville FC, où il a officié entre juin 2019 et octobre 2022 et une Ligue Europa remportée en 2020. Il s'agira alors de la première expérience hors de la péninsule ibérique pour le technicien de 56 ans, qui n'a coaché qu'en Espagne (Rayo Vallecano, R. Madrid Castilla, Espagne espoirs et A, Real Madrid, Séville) et au Portugal (FC Porto).

Les pensionnaires du Molineux Stadium ont d'ailleurs annoncé la nouvelle via un communiqué : «Les Wolves sont ravis de confirmer la nomination de Julen Lopetegui en tant que nouvel entraîneur en chef du club. L’Espagnol très expérimenté, qui a travaillé dans l’entraînement et la gestion pendant près de 20 ans, commencera son premier rôle en Premier League le lundi 14 novembre lorsqu’il prendra officiellement en charge l’équipe première masculine.» De son côté, le président des Wolves, Jeff Shi, a déclaré : «Julen est un entraîneur de haut niveau, avec une excellente expérience à un niveau élite du jeu, et nous sommes très heureux d’avoir accepté un accord pour le faire venir chez les Wolves. Depuis le tout début, Julen a été notre choix numéro un pour diriger les Wolves, et nous sommes impatients de l’accueillir, lui et son équipe, lorsqu’ils nous rejoindront dans les semaines à venir.»