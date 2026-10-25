FC Barcelone : l’énorme raté de Lamine Yamal face au Real Madrid

Ce dimanche, c’est soir de Clasico. Alors que le FC Barcelone a l’occasion de prendre neuf points d’avance au classement face à son rival historique, le club catalan souhaitait également faire le spectacle pour le retour du Clasico au Camp Nou. Finalement, ce sont les Madrilènes qui ont réalisé une meilleure première période et qui ont ouvert le score sur un but gag de Kylian Mbappé. Juste avant la pause, les Blaugranas ont eu l’opportunité de revenir dans la partie mais Lamine Yamal a été l’auteur d’un raté grotesque.

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🫢 | L’énorme raté de Lamine Yamal ! Il manque le but de l’égalisation… 🎯❌ #BarcaRealMadrid #ElClasico #LALIGA 👉 Suivez le Clásico sur DAZN : https://t.co/xBqYxRV6BD ! https://t.co/f4UUaMK9UF — DAZN France (@DAZN_FR) October 25, 2026

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Fermin López a parfaitement joué le coup en servant le prodige catalan sur la droite de la surface après avoir attiré Cucurella et Bellingham sur lui. Seul face au but, l’ailier barcelonais a tenté une reprise du gauche, mais sa frappe a manqué le cadre alors qu’il avait la balle de l’égalisation au bout du pied. Un terrible raté qui devrait lui valoir plusieurs moqueries sur les réseaux sociaux s’il ne fait pas mieux au retour des vestiaires.