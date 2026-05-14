Real Madrid : la sécurité intervient après une banderole anti Florentino Pérez

Ce mardi soir, Florentino Pérez a tapé du poing sur la table. Écartant les rumeurs d’une démission d’un revers de main, le président historique du Real Madrid s’est fendu d’un véritable réglage de comptes avec la presse espagnole. Une sortie polémique qui a longuement fait parler de l’autre côté des Pyrénnées.

La suite après cette publicité

Et certains supporters du Real Madrid ont mal pris la sortie de leur dirigeant. Alors que les Merengues reçoivent le Real Oviedo pour le compte de la 36e journée de Liga, des supporters ont déployé une banderole où il était écrit "Florentino, pars maintenant". La sécurité du stade l’a retiré des tribunes.