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Real Madrid : la sécurité intervient après une banderole anti Florentino Pérez

Par Aurélien Macedo
1 min.
Florentino Pérez , président du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 2-0 Oviedo

Ce mardi soir, Florentino Pérez a tapé du poing sur la table. Écartant les rumeurs d’une démission d’un revers de main, le président historique du Real Madrid s’est fendu d’un véritable réglage de comptes avec la presse espagnole. Une sortie polémique qui a longuement fait parler de l’autre côté des Pyrénnées.

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Carrusel Deportivo
‼️🏟️ FLORENTINO, VETE YA

🗣️Aficionados del Bernabéu levantan esa pancarta justo cuando se saca un córner en esa esquina

🚨Baja la seguridad a retirarla
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Et certains supporters du Real Madrid ont mal pris la sortie de leur dirigeant. Alors que les Merengues reçoivent le Real Oviedo pour le compte de la 36e journée de Liga, des supporters ont déployé une banderole où il était écrit "Florentino, pars maintenant". La sécurité du stade l’a retiré des tribunes.

Pub. le - MAJ le
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