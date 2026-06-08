PSG : Gonçalo Ramos explique comment il se satisfait de son rôle de supersub

Depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2023, Gonçalo Ramos a dû faire face à une concurrence XXL. Remplaçant de luxe depuis son arrivée dans la capitale, l’attaquant portugais ne s’est jamais plaint de son statut. Si un départ cet été est souvent évoqué, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 a expliqué comment il arrivait à se satisfaire de son temps de jeu. Idem en sélection nationale où il doit gérer la concurrence avec un certain Cristiano Ronaldo.

La suite après cette publicité

« Je peux toujours apporter ma contribution, ça a toujours été le cas. En sélection, Cristiano Ronaldo n’a plus besoin d’être présenté. Dès ma première année au PSG, Mbappé était là. Aujourd’hui, il y a Ousmane Dembélé, qui lui aussi n’a plus besoin d’être présenté. Malgré ce niveau d’excellence, je peux faire la différence, être décisif et aider. C’est la preuve de ma mentalité, de ma résilience et de mes qualités », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Record.