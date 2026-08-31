Liga : le FC Barcelone surclasse le Rayo Vallecano

En quête d’un troisième succès de rang pour recoller au Real Madrid en tête de la Liga, le FC Barcelone accueillait le Rayo Vallecano ce lundi dans le cadre de la 3e journée de Liga. Sous les yeux de sa nouvelle recrue offensive Gabriel Jesus, le Barça n’avait pas le droit à l’erreur pour talonner son grand rival. Forts d’un début de saison parfait après deux victoires convaincantes contre Elche (5-0) et l’Athletic Bilbao (2-0), les hommes d’Hansi Flick abordaient cette rencontre en ultra-favoris face à des Madrilènes en pleine crise de résultats et privés de succès après deux journées. Pour aller chercher la victoire, Flick a aligné une attaque Gordon-Raphinha-Lamine Yamal.

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Pourtant, la rencontre a débuté par un coup de froid au Camp Nou. Contre le cours du jeu, Sergio Camello a ouvert le score pour les visiteurs sur un contre éclair dès la 12e minute (0-1). Piqués au vif mais dominateurs dans le jeu et la possession, les Catalans n’ont laissé aucune place au doute et ont immédiatement réagi. Il n’aura fallu que sept minutes aux Blaugrana pour refaire leur retard. Parfaitement servi par Espart, le capitaine Raphinha a éliminé Pathé Ciss d’un crochet sublime avant de concrétiser la pression barcelonaise d’une frappe croisée du gauche à la 19e minute. Le Barça était alors enfin lancé dans cette rencontre.

L’attaque du FC Barcelone régale, la défense inquiète

Le Barça a définitivement pris les devants à la 21e minute grâce à une inspiration géniale de Lamine Yamal. Incapable d’être décisif sur les deux premiers matches de la saison, le crack catalan a été l’auteur d’une frappe merveilleuse dans la surface pour inscrire son 50e but sous les couleurs catalanes (2-1, 21e). Archidominants avec 12 tirs à 1 en première mi-temps, les hommes d’Hansi Flick ont ensuite continué d’asphyxier le Rayo Vallecano, se voyant même refuser un troisième but signé Jules Koundé juste avant la pause pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, le Barça a continué d’assoeir sa domination face au Rayo.

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Après une belle passe de Dani Olmo, Anthony Gordon s’est infiltré et a glissé un centre tellement vicieux que Florian Lejeune a été contraint de marquer contre son camp (3-1, 51e). Malgré plusieurs alertes et la réduction de l’écart de Camello sur corner (3-2, 59e), le Barça a camouflé ses lacunes défensives avec une attaque de feu. Trouvé intelligemment sur une superbe talonnade de Gordon, Raphinha s’est offert un doublé et a marqué son cinquième but de la saison. Se procurant d’autres occasions par la suite, les Blaugranas ont corsé l’addition sur une frappe millimétrée de Lamine Yamal (5-2, 90e). Avec cette large victoire, le Barça montre qu’il peut rivaliser avec l’attaque de feu du Real Madrid et repasse devant son rival au classement pour s’installer à la première place du classement. Le Rayo Vallecano glisse à la 18e place.