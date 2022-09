Bayern-Barça : Rummenigge a une volonté pour le retour de Lewandowski

Le Bayern Munich accueille le Barça de Xavi ce mardi soir (21h) pour le compte de la 2e journée de Ligue des champions. Un véritable choc qui verra le retour d'un certain Robert Lewandowski, l'ancienne star bavaroise. Pour l'occasion, l'ancien président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, a une demande pour les supporters concernant le polonais.

« J’aimerais que le Bayern et le public le reçoive avec gratitude. N’oubliez pas qu’il a joué ici pendant huit ans, qu’il a tout gagné et qu’il a marqué entre 35 et 50 buts chaque saison. En plus, il est arrivé libre (en provenance de Dortmund) et est parti pour 45 millions d'euros. Il a contribué à la réussite du Bayern » déclare Rummenigge.