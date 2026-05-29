Le FC Barcelone est proche de boucler le transfert de Bernardo Silva

Ces dernières années, le FC Barcelone n’a pas vraiment été un exemple en matière de gestion financière. Dans le rouge, les Culés ont dû se serrer la ceinture. Alors cela a surpris tout le monde quand la presse catalane a annoncé cette semaine que le FCB allait boucler l’arrivée d’Anthony Gordon pour 70 M€, plus 10 M€ de bonus. Une somme colossale pour un club comme le Barça, qui rappelons-le rechigne à payer 30 M€ à Manchester United pour Marcus Rashford. L’Anglais doit l’avoir mauvaise, d’autant qu’il voit les Blaugranas enchaîner les offres.

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Hier, TyC Sports a révélé que les dirigeants barcelonais ont offert 70 M€ ainsi que Ferran Torres afin de recruter Julian Alvarez (Atlético de Madrid). Une première offensive repoussée. Quelques heures plus tard, El Chiringuito a évoqué une proposition de 100 M€. El Desmarque a précisé qu’elle pourrait monter à 150 M€ avec des bonus pour se rapprocher des exigences madrilènes. Là encore, beaucoup se demandent comment le Barça, qu’on disait sans le sou, peut faire des offres si élevées. Que tout le monde se rassure, Lamine Yamal ou une autre star de l’équipe n’ont pas été vendus pour renflouer les caisses.

Bernardo Silva est proche du Barça

Nous vous avons expliqué sur notre site que le FCB a une marge de manœuvre plus importante avec un allègement des règles liées au fair-play financier. Le retour au Camp Nou, qui est une véritable machine à cash, ainsi que les ventes prévues cet été aident aussi à booster le pouvoir d’achat des Catalans. Visiblement, ils comptent en profiter. En plus de Gordon, dont le transfert va être officialisé ce vendredi, et le dossier du remplaçant de Lewandowski (Julian Alvarez ou João Pedro), Deco et ses équipes avancent sur des pistes très sérieuses. La COPE assure que les dirigeants travaillent sur le dossier Josko Gvardiol (Manchester City), afin de renforcer sa défense. Son coéquipier, Bernardo Silva, est aussi dans le viseur. Le milieu portugais sera libre à la fin du mois après son départ de Manchester City.

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Si Mundo Deportivo explique que le joueur pousse pour rejoindre le Barça et que Flick tranchera le concernant, A Bola est beaucoup plus optimiste. La publication portugaise parle de négociations avancées entre Bernardo Silva et le Barça. Jorge Mendes, l’agent du joueur, est à la baguette. A Bola ajoute qu’il va signer un contrat de 2 ans, plus une année en option. L’ancien joueur de Monaco a accepté de faire de gros efforts financiers, puisque son salaire passera de 16 M€ par an à City à environ 8 M€ par an au Barça. Il aura toutefois une prime à la signature qui lui permettra de gagner des euros en plus. Le milieu de terrain, qui était courtisé par la Juventus, est proche de rejoindre le club de ses rêves après plusieurs tentatives.