Jamaïque : l’épineux cas Mason Greenwood fait beaucoup parler

Mason Greenwood est resté au chaud. Durant cette trêve internationale de mars 2026, l’Anglais de 24 ans n’a pas bougé de Marseille. Il n’aurait certainement pas quitté la ville française même si une sélection nationale avait fait appel à lui puisqu’il se remet actuellement d’une béquille au quadriceps gauche contractée lors du choc face au LOSC. L’Olympique de Marseille veut profiter de ces quelques jours de repos pour le remettre sur pied, d’autant qu’il ne jouera pas contre Monaco le 5 avril car il est suspendu. Pour le natif de Bradford, cette blessure n’est pas forcément tombée au meilleur moment puisqu’il pouvait profiter de cette fenêtre internationale pour éventuellement rejoindre l’une des nations qu’il peut représenter à quelques mois du Mondial.

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Il y a tout d’abord l’Angleterre. Le footballeur né en 2001 a défendu les couleurs du pays des catégories U17 aux Espoirs. Il a aussi honoré une sélection avec les Three Lions. C’était en septembre 2020 face à l’Islande en Ligue des Nations. Quelques jours après, Gareth Southgate, qui était sur le banc anglais à l’époque, l’avait exclu avec Phil Foden. Les deux joueurs avaient fait monter deux jeunes femmes dans leur chambre d’hôtel et n’avaient pas respecté les règles de confinement durant la pandémie du Covid-19. Malgré tout, beaucoup pensaient que Greenwood reporterait un jour le maillot de l’Angleterre. Mais son affaire de violence conjugale lui a définitivement fermé la porte de la sélection. L’arrivée de Thomas Tuchel n’a rien changé, tout comme ses bonnes prestations avec l’OM.

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La porte est toujours fermée en Angleterre

Mason Greenwood trouve encore et toujours porte close. Durant ce rassemblement, le dernier avant la Coupe du Monde, Tuchel s’est de nouveau passé de ses services. L’ancien joueur de MU n’entre « pas dans ses plans » a rappelé l’ex-coach du PSG. On l’a bien compris, sauf retournement de situation, Mason Greenwood, qui attendait un appel de Tuchel ces derniers mois, ne jouera plus pour l’Angleterre. Il peut toujours jouer pour la Jamaïque, le pays de ses grand-parents. En novembre dernier, la Fédération jamaïcaine de football, par la voix de son président Michael Ricketts, a avoué publiquement espérer pouvoir compter sur lui afin de participer aux barrages pour une qualification à la Coupe du Monde 2026.

« Je le pense. Car, au départ, il semblait surtout ravi que ses papiers soient enfin en règle. Quand nous le lui avons envoyé et que je lui ai demandé son avis, il m’a dit que c’était une décision familiale de sa part de ne pas se rendre disponible pour le moment.» Confiante, la JFF avait reçu des signaux positifs puisque le joueur de l’OM a obtenu un passeport jamaïcain en septembre dernier. Quelques mois plus tard, où en sommes-nous ? Eh bien la situation de l’attaquant n’a pas vraiment évolué. «Greenwood n’a pas encore rempli le formulaire de changement d’association requis pour rejoindre la Jamaïque, et n’avait pas accepté d’être convoqué pour les derniers matches de qualification contre Trinité-et-Tobago et les Bermudes en septembre», rappelle ESPN.

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Il fait patienter la Jamaïque

Le footballeur n’a pas encore été au bout de ses démarches et n’a pas changé de nationalité sportive, lui qui reste donc toujours affilié à la FA (fédération anglaise). Interrogé il y a quelques jours par le Jamaïca Observer, le sélectionneur national jamaïcain, Rudolph Speid, a révélé que Greenwood «n’a toujours pas décidé de son avenir international». Comme nous l’avons expliqué au début de cet article, il n’aurait pas pu jouer durant cette trêve car il est blessé. Mais le fait qu’il n’ait pas encore accepté de rejoindre les Reggae Boyz est un signal fort à la fois pour l’Angleterre, qu’il n’abandonne pas, et pour la Jamaïque, qu’il fait patienter depuis très (trop) longtemps. En novembre dernier, certains joueurs de l’équipe nationale avaient fait part de leur mécontentement au sujet d’une possible arrivée de Greenwood.

Isaac Hayden avait avoué : « la JFF est obsédée par les noms et cherche constamment à recruter davantage de joueurs. La qualité du joueur, ses statistiques, ses performances, tout cela est exceptionnel. Mais au final, tout est question de principes et d’intégrité. Si les joueurs peuvent se présenter uniquement pour une Coupe du Monde, ce serait une véritable farce. Cela en dirait long sur le joueur, et sur l’organisation qui laisserait faire.» Idem pour le défenseur de Charlton, Amari’i Bell qui assuré qu’une arrivée tardive de Greenwood ou de tout autre joueur serait « controversée ». La presse jamaïcaine partage cet avis. «Sa situation a suscité des avis partagés, tant en raison de ses démêlés judiciaires passés que des inquiétudes des supporters quant à son engagement», écrit le Jamaïca Observer.

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Une absence de choix qui fait parler

Mais tout le monde n’est pas contre sa potentielle arrivée en sélection. Ancien international, Frank Sinclair est pour sa venue. «Cela dépend de la manière dont les choses se sont déroulées. Il est évident que Mason Greenwood sera toujours marqué par ce qui s’est passé auparavant, et cela n’a rien à voir avec le football. Où qu’il aille, cela le suivra, mais je ne souhaite pas vraiment m’exprimer à ce sujet car, pour être honnête, je ne connais pas tous les détails. Je n’ai jamais suivi cette affaire, d’un côté comme de l’autre. Je ne peux donc pas me prononcer. Mais j’ai moi-même été dans une situation où j’ai décidé de jouer pour la Jamaïque lorsqu’elle s’est qualifiée pour la Coupe du monde en 1998. C’est à ce moment-là qu’on m’a demandé de jouer. On ne m’avait pas demandé de jouer lors des qualifications. Au final, la Jamaïque prendra une décision qui lui permettra, si elle se qualifie pour la Coupe du Monde, de donner le meilleur d’elle-même. Ils auront peut-être l’occasion de le recruter une fois qu’ils y seront, mais ils ont encore beaucoup de travail à faire pour y arriver.»

Il poursuit : ««d’un point de vue footballistique, la réponse est évidente : oui, absolument (il faut que la Jamaïque récupère Greenwood, ndlr). Grâce à ses qualités de footballeur, il renforcerait considérablement l’équipe jamaïcaine. Mais cela va plus loin que cela. Beaucoup de gens ne partagent pas le même avis sur lui en tant que personne. Tout dépend de ce que la Jamaïque souhaite faire pour créer une culture au sein de l’équipe nationale. C’est une question difficile. D’un point de vue footballistique, oui, bien sûr, vous voulez Mason Greenwood dans votre équipe. En même temps, il y a des choses dans le monde qui sont plus importantes que le football et c’est une question difficile à répondre. Il faudrait que la nation, les joueurs et le staff l’acceptent et le soutiennent à 100 %, car beaucoup de gens vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce n’est pas simplement une question de double nationalité, vous pouvez maintenant jouer pour la Jamaïque. Représenter la Jamaïque implique bien plus que cela.» Le débat fait toujours rage. En attendant, c’est sans lui que la Jamaïque va affronter la RDC demain en barrage, avec à la clé un billet pour le Mondial 2026.