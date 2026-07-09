France-Maroc : une altercation entre deux journalistes interrompt la conférence de presse de Brahim Diaz !

Ce soir, l’équipe de France affronte le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2026. Mais avant de se mesurer sur la pelouse de Boston, les deux équipes ont dû passer le traditionnel exercice des conférences de presse d’avant-match. Et au moment de débuter la sienne, Brahim Diaz a assisté à une scène insolite.

La suite après cette publicité

Brahim Díaz interrompt son interview après un accrochage entre un journaliste marocain et un journaliste français. pic.twitter.com/49iSBlfmsK — Hespress Français (@HespressFr) July 8, 2026

Alors que le joueur du Real Madrid prononçait ses premiers mots, il a dû interrompre brièvement sa conférence de presse. La raison ? Deux journalistes étaient en train de se disputer. « Mais pourquoi tu me frappes ? Je vais te mettre une branlée, tu me cherches. Pose-lui la question. Pourquoi tu me frappes ? », a lancé un premier journaliste, tandis que le deuxième lui a répondu : « parce que tu as crié sur moi. Tu as levé la main deux fois devant les caméras ». « Tu ne dois pas me frapper », a répondu le premier. Un échange tendu qui s’est poursuivi pendant quelques minutes, avant que les deux journalistes soient séparés.