Angleterre : Harry Kane encense Thomas Tuchel

Il sera assurément l’arme fatale de l’Angleterre à la prochaine Coupe du Monde. Soulier d’Or européen après une folle saison à 61 buts toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, Harry Kane arrive au Mondial avec des ambitions énormes. Pour permettre à l’Angleterre de remporter sa deuxième étoile 60 ans après, le buteur de 32 ans devra réaliser une compétition parfaite. Pour y arriver, les Three Lions devront aussi s’appuyer sur la maestria tactique de Thomas Tuchel. Pour son premier grand tournoi avec l’Angleterre, l’ancien coach du PSG et de Chelsea est attendu au tournant, d’autant plus après sa décision de se priver de Cole Palmer, Phil Foden et Harry Maguire pour le tournoi planétaire. Malgré ses choix osés, Tuchel peut compter sur le soutien de Kane, fan de son sélectionneur comme il l’a avoué dans un entretien accordé à L’Equipe :

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« On a une très bonne relation, qui a évidemment débuté au Bayern. Sa présence sur le banc était d’ailleurs une des raisons pour lesquelles j’avais signé là-bas (Tuchel a quitté le club bavarois à l’été 2024). Au Bayern, j’avais adoré sa personnalité, ses idées pour l’équipe et la manière dont il me faisait jouer. D’une certaine manière, il a transposé ses méthodes à la sélection. S’il m’a prévenu de ses choix ? Non, il ne l’a pas fait. On a échangé cet hiver, pendant la trêve hivernale, et on a maintenu le contact tout au long de la saison, mais plus sous forme de courts messages pour me souhaiter "bonne chance" avant un match. En tout cas, on n’a jamais échangé au sujet du choix des joueurs. Simplement, il m’a appelé pour me prévenir que je faisais partie de la liste. Une annonce surprenante ? Non, effectivement (il sourit). Il voulait marquer le coup. Une Coupe du monde, c’est quand même un événement important, donc même si je me doutais que je serais retenu, c’était très agréable de recevoir ce coup de fil. D’ailleurs, ce sera dur le jour où je ne serais plus appelé… »