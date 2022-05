Les joueurs de l'OM ont porté des maillots recyclés avant l'Olympico

Les joueurs de l'OM ont porté, à l'échauffement avant le match contre l'OL (0-3) dimanche, des maillots PUMA recyclés. Le club phocéen va désormais mettre en place des bacs de collecte, dans la boutique et autour du Vélodrome, afin que les fans puissent recycler leurs articles en polyester.

Bonne action. À défaut d'en avoir vu sur le pré de la part des hommes de Jorge Sampaoli au cours d'un Olympico à sens unique largement perdu contre l'OL (0-3), les supporters ont pu en observer une particulière avant le coup d'envoi du match dimanche. Pendant l'échauffement, avant le choc de la 35ème journée de Ligue 1 au Vélodrome, les joueurs de l'OM ont porté des maillots recyclés de leur équipementier, PUMA. Un acte s'inscrivant dans le cadre du projet de recyclage innovant RE:JERSEY de la marque allemande.

Pour être plus précis, « ces tuniques sont fabriqués à 75 % à partir de maillots de football recyclés. Les 25% restants proviennent de SEAQUAL ® MARINE PLASTIC », comme l'explique PUMA, qui veut « réduire les déchets et ouvrir la voie à des modèles de production plus circulaires à l'avenir » à travers ce projet mené avec le club de la cité phocéenne.

Tout cela est rendu possible grâce à la décomposition chimique du matériau des vieux vêtements comportant aussi des broderies, logos ou autres écussons de clubs, en leurs principaux composants (dépolymérisation). Les couleurs sont elles filtrées, puis le matériau est ensuite reconstitué pour « créer un fil (repolymérisation) présentant les mêmes caractéristiques de performance que le polyester vierge. »

L'OM veut sensibiliser et mobiliser ses supporters

En prime, l'Olympique de Marseille s'est engagé à installer des bacs de collecte dans la boutique des supporters mais aussi tout autour de l'Orange Vélodrome. Le but ? Donner l'opportunité aux fans marseillais de rapporter leurs vieux articles en polyester, en échange de goodies aux couleurs de leur club.

« L'Olympique de Marseille déploie depuis plusieurs années une politique RSE autour de 3 piliers, le bien-être de la communauté OM, celui du territoire et de la planète. Alors, lorsque PUMA nous a demandé de participer à ce projet, nous avons immédiatement répondu présents », témoigne Cécilia Barontini, la directrice des RH et de la RSE de l'actuel deuxième de Ligue 1. Aux supporters d'adhérer à ce projet et, à leur tour, de répondre présents désormais.