Liga : Levante et Elche dos à dos

Ce samedi de dixième journée de championnat en Espagne démarrait avec un derby de la région de Valence entre Levante et Elche. Très mal en point en championnat, les locaux affrontaient ainsi de surprenants promus, douzièmes au coup d'envoi et avec deux rencontres de moins que la plupart des autres équipes. Le match s'est conclu sur un résultat de parité (1-1).

Assez vite, Melero donnait l'avantage aux Granotas (1-0, 12e), globalement dominateurs sur la première période. Mais au retour des vestiaires, Elche a pris le dessus et a logiquement égalisé via Tete Morente (64e). Le score n'a plus bougé et le point du nul permet à Levante de sortir de la zone rouge, se hissant à la dix-septième place, alors qu'Elche passe septième.