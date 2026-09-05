Manchester City : Enzo Maresca dévoile ses 4 capitaines

Alors que Manchester City reçoit Coventry ce samedi à l’Etihad Stadium, Enzo Maresca a officialisé une nouvelle hiérarchie parmi ses leaders après le départ de Rodri. Le technicien italien a désigné quatre capitaines pour la saison : Ruben Dias, Erling Haaland, Marc Guéhi et Gianluigi Donnarumma. Deux choix assez logiques pour les premiers, grâce à leur ancienneté et leur poids dans le vestiaire, et deux décisions plus surprenantes pour Guéhi et Donnarumma, tous deux arrivés récemment, mais déjà considérés comme des références par le staff.

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Interrogé sur la présence d’Enzo Fernández parmi les capitaines, l’entraîneur a simplement répondu : « non, les capitaines sont Ruben, Erling, Marc Guehi et Gianluigi Donnarumma. » Maresca a toutefois tenu à rassurer sur l’intégration de sa recrue, assurant que le vestiaire était ravi de son arrivée : « c’est un gagnant et quand vous faites partie d’un effectif et qu’un autre joueur qui gagne arrive, ils sont toujours contents. » L’Argentin, jugé « prêt » par son entraîneur, pourrait d’ailleurs faire ses débuts face à Coventry.