FC Barcelone : la mise au point musclée d’Hansi Flick sur Lamine Yamal

Lamine Yamal est le sujet de conversation numéro 1 à Barcelone. Sur le plan sportif, sa blessure lors de la trêve internationale du mois de septembre a crispé les relations entre Hansi Flick et Luis De La Fuente. Le joueur est revenu sur les terrains juste avant le match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, mais il a malheureusement rechuté. D’ailleurs, ce choc de C1 a beaucoup fait parler dernièrement. Il n’était pas question de la rechute de Lamine Yamal, mais plutôt d’un incident qui serait survenu lors de la séance d’activation programmée le matin du match.

Le champion d’Europe 2024 serait arrivé en retard et son coach aurait souhaité le sanctionner en le faisant débuter la rencontre sur le banc. Cependant, plusieurs médias espagnols assurent que Joan Laporta aurait demandé à son directeur sportif, Deco, de convaincre Flick de faire une exception pour Lamine Yamal en raison de la publicité d’un tel match. Un coup de canif au règlement qui, s’il s’est bien produit, pourrait mettre à mal l’autorité de l’entraîneur des Culés. Présent en conférence de presse cet après-midi, Hansi Flick est revenu sur cette rumeur.

Flick dément

Et selon l’Allemand, tout est faux. «J’aimerais savoir d’où vient cette rumeur, c’est complètement fou. Dans ce club, avec Deco, je vous suis très reconnaissant de croire en notre travail. Nous avons toute votre confiance et vous ne nous demanderiez jamais cela. Je n’ai rien à cacher, celui qui vous a dit cela ment. Compris ?», s’est-il emporté, avant d’être relancé, quelques questions plus tard, sur la vie privée de sa star. Depuis plusieurs mois Lamine Yamal ne cesse de se distinguer.

Entre ses supposées liaisons amoureuses avec des influenceuses, sa fête d’anniversaire polémique (avec la présence de nains) et son histoire avec Nicki Nicole, le numéro 10 blaugrana est accusé de mener une vie pas forcément compatible avec les exigences du haut niveau. Mais Flick ne veut pas s’en mêler. «Pour moi, le plus important, c’est que lorsqu’il s’entraîne, il fasse beaucoup d’efforts. Qu’il ait une bonne attitude et qu’il fasse bien son travail. Il a pris quelques jours de congé parce qu’il s’est beaucoup entraîné, de manière professionnelle. Je ne m’immiscerai pas dans sa vie privée». C’est dit.