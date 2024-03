Euro 2024 : Romain Alessandrini voit très grand pour l’équipe de France et Kylian Mbappé

La trêve de mars des Bleus n’a certes, pas marqué l’histoire de la sélection française, il ne faut pas pour autant effacer tout ce qui a été fait avant. Une philosophie répétée par Didier Deschamps après la défaite contre l’Allemagne vendredi dernier (2-0), et que partage visiblement Romain Alessandrini. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’ex-Marseillais s’est exprimé sur les Bleus et Kylian Mbappé, pour qui il continue de voir les choses en grand.

«J’étais super content quand on a gagné la Coupe du Monde en 2018, et je pense qu’on méritait aussi de la gagner contre l’Argentine malgré 70 minutes compliquées. Quand on l’a prise en 2018 avec la génération Mbappé, Pogba, Dembélé… Je voyais les Bleus gagner l’Euro suivant, la Coupe du Monde suivante, et encore l’Euro. Je trouvais cette équipe incroyable, se remémore le joueur fraîchement retraité. Mais il y a eu du changement pour diverses raisons. Je la trouve aujourd’hui moins forte, mais ça reste costaud. Et quand on sait qu’on a le meilleur joueur du monde dans notre équipe, Mbappé, ça joue beaucoup aussi. Je reste quand même persuadé qu’ils vont être favoris pour l’Euro. On pourrait faire trois ou quatre équipes et être encore performants, c’est ça qui est incroyable.»