Le São Paulo FC passe à l’attaque pour Renato Sanches

Toujours à la recherche d’un nouveau défi en cette fin de mois de septembre après l’échec des négociations avec Getafe, Renato Sanches (29 ans) attise plus que jamais les convoitises du côté du Brésil. Si le milieu de terrain portugais libre de tout contrat avait un temps accordé sa priorité aux Corinthians, c’est désormais le São Paulo FC qui est passé à l’action avec une offre concrète transmise au joueur il y a une quinzaine de jours. Le vainqueur de l’Euro 2016 est ardemment désiré par le coach pauliste ainsi que par le nouveau directeur sportif Rafinha, qui a côtoyé le Lusitanien durant leur étape commune au Bayern Munich. Pour financer ce coup ambitieux et assumer les prétentions salariales de l’ancien Parisien, le club tricolor s’appuie sur une manne financière providentielle : la signature d’un accord historique de cinq ans avec le géant Ticketmaster pour la gestion de la billetterie du Morumbis et du programme socios. Révélé par O Globo, ce contrat monumental garantit un pactole global de 140 millions de reais (environ 25 M€), dont une avance exceptionnelle de 110 millions de reais versée dans les 45 jours.

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Toutefois, malgré ces garanties financières impressionnantes et les discussions engagées avec l’entourage de Renato Sanches, le dossier se heurte à une réalité juridique qui complique les opérations. Le São Paulo FC est en effet sous le coup d’un transfer ban infligé par la FIFA, une interdiction de recrutement qui empêche formellement le club d’enregistrer le moindre nouveau contrat tant que la sanction reste active. Même si le partenariat avec Ticketmaster apportera une bouffée d’oxygène considérable à la trésorerie, l’impossibilité d’homologuer la venue du joueur bloque pour le moment l’opération. Une situation rocambolesque qui contraint les différentes parties à temporiser…