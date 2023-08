Le PSG s’offre un nouveau partenaire à 5 M€

Ce week-end, le Paris Saint-Germain remettra son titre en jeu avec la réception du FC Lorient dans le cadre de la 1re journée de Ligue 1. Mais à la veille de la reprise du championnat, le chantier au PSG reste conséquent et le club doit encore régler plusieurs conflits en interne. En parallèle, la formation francilienne continue de parcourir le marché à la recherche d’un nouveau sponsor.

Ce vendredi, le PSG a touché au but puisque le club français a annoncé un accord avec Yassir sur son site officiel. Ce nouveau partenariat sur trois ans, signé avec le service de transport leader en Afrique du Nord, devrait rapporter pas moins de 5 M€ par an aux Franciliens. À noter que c’est le deuxième sponsor trouvé cet été par les Rouge et Bleu après la société japonaise Brillantcrypto, spécialisée dans la commercialisation de jeu mobile durable.

